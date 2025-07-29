İmamoğlu Büyükçekmecelilere seslendi: Benim, Hasan Başkan'ımızın ve diğer başkanlarımızın hapiste olmasının nedeni açıktır

Bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, açılış konuşmalarıyla başladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'na yapılan yargı kumpası ile bağlantılı yargı sürecinde tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri'den festival alanını dolduran kalabalığa seslendi. İmamoğlu’nun Silivri’den Büyükçekmece’ye yolladığı mektup, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından okundu.

Açılış törenine geçmiş dönem CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Hasan Akgün’ün eşi Hatice Akgün, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe belediye başkanları ve başkanvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sanatçılar da katıldı. Aslan, İmamoğlu’nun mesajını paylaşmadan önce şunları söyledi:

“BİZ BİR İSTANBUL HAYAL ETTİK…”

“Biz hep birlikte bir İstanbul hayal ettik… Çocuklarının güvenle büyüdüğü, gençlerinin umutla yürüdüğü… Komşuluğun, dayanışmanın, birlik duygusunun eksilmediği… Sanatla, sporla, kardeşlikle güçlenen… Biz, kendi ailemiz için kurduğumuz tüm hayalleri, büyük İstanbul ailemiz için de kurduk. Bugün de o hayallerden bir tanesinin içindeyiz. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali; İstanbul’umuzun ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası festivallerden biri. Geçen seneki festivalin basın lansmanını, İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu, Başkanımız Hasan Akgün ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün ne yazık ki Hasan Başkanımız yanımızda değil ama biliyorum ki aklı ve kalbi burada. Onun ilçemize kazandırdığı bu güzel festivale katılan, emek veren herkesin çok güzel hatıraları belleklerine kazıyacaklarına eminim.

“BUGÜN, AİLESİNDEN, ÖZGÜRLÜĞÜNDEN MAHRUM DURUMDA BİR ZİNDANDA”

Bu festival, Büyükçekmece’de gördüğünüz her eser, her hizmet Hasan Başkanımızın eseridir. 31 yıldır, Büyükçekmeceli komşularımız Hasan Başkanımıza ilçemizi yönetme yetkisi vermiştir. Fakat bugün, ailesinden, özgürlüğünden mahrum durumda bir zindanda. Buradan Hasan Akgün Başkanımıza, İstanbul’u sanatın başkenti yapan; sanata erişim bir insan hakkıdır diyen Ekrem Başkanımıza ve haksız, hukuksuz yere tutsak edilen tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Sanatın tam da böyle günler için var olduğuna inanıyorum. Çünkü sanat, hakikati söylemenin başka bir yoludur. Ve hakikat inanın eninde sonunda ortaya çıkar. Milletimize hizmet eden; milletimizin gönlünde yer edinen tüm arkadaşlarımız da çıkacak; kaldıkları yerden üretmeye devam edecekler, biliyor ve inanıyorum Bizler, adalet ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemize güzel günleri hep beraber getireceğiz. Tarihin göreceği en büyük festivali de işte o zaman kutlayacağız. Bütün sokaklar bayraklarla donanacak, o gün.

İMAMOĞLU: HASAN AKGÜN BAŞKANIMIZIN BU FESTİVALİN GERÇEKLEŞMESİNDEKİ EMEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi’ye teşekkürlerini ileterek, festivale katılan tüm grup ve sanatçılara da başarılar dileyerek tamamladığı konuşmasının ardından İmamoğlu’nun Silivri’den paylaştığı mektubu okudu. İmamoğlu, Aslan tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Değerli Büyükçekmeceliler; sevgili komşularım; sizlere Silivri zindanlarından en sıcak selamlarımı sunuyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bugün de Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sizlerle bir arada olabilmeyi çok isterdim. Siyasi sebeplerle, haksız ve hukuksuz biçimde tutuklu yargılandığım için yanınızda bulunamıyorum. Bedenim orada olmasa da aklım ve ruhum her zaman sizinle. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali; İstanbul’umuzun çok önemli kültür-sanat etkinliklerinden bir tanesi. Tıpkı benim gibi hiçbir somut delile dayanmadan, siyasi tutsak edilen Hasan Akgün Başkanımızın bu festivalin gerçekleşmesindeki emeklerini çok iyi biliyorsunuz. Hasan Başkanımız; ilk kez seçildiği 1994 yılından tutuklandığı güne kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Sosyal belediyecilik anlayışı ve kültür-sanat alanında gerçekleştirdiği projelerle Büyükçekmece’ye bugünkü çehresini kazandırdı.

“BENİM, HASAN BAŞKANIMIZIN VE DİĞER CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HAPİSTE OLMASININ NEDENİ AÇIKTIR”

Tam 7 seçimdir, Büyükçekmeceliler tarafından göreve layık görülen Hasan Başkanımız, ne yazıktır ki bugün çok sevdiği Büyükçekmece’den ayrı, özgürlüğünden mahrum durumda. Bugün benim, Hasan Başkanımızın ve diğer CHP’li belediye başkanlarımızın hapiste olmasının nedeni açıktır. Bu milleti çok sevmemiz, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmamız ve halkın teveccühünü kazanmamızdır. Kendini millet iradesinin üzerinde görenler işte buna katlanamadılar.”

“BİZLER ‘YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ’ DİYENLERDENİZ”

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali; dünyanın dört bir yanından katılımcıları çok zengin bir içerikle bir araya getiren bir festival. Bir yanda Türkiye’yi sanat ve kültür yoluyla dünyayla buluşturan bir anlayış, diğer yanda bu ülkeyi uluslararası alanı geçtim yurt içinde bile kutuplaşmayla, çatışmayla idare etmeye çalışan bir anlayış var. Bir yanda dünyayı dost gören bir anlayış, diğer yanda kendi vatandaşını düşmanlaştıran bir anlayış var. Bizler ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyenlerdeniz. Barış, huzur ve kardeşlik için, hak, hukuk ve adalet için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, geri durmayacağız.

“TÜRKİYE İÇİN ADİL, EŞİT VE DEMOKRATİK BİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZ GÜNLER YAKINDIR”

Bu millet, kendini millet iradesinden üstün görenlere asla geçit vermedi, vermeyecek. Yeniden bir arada olacağımız, Türkiye için adil, eşit ve demokratik bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz günler yakındır. İşte o günlerde yeniden hep beraber şarkılar söyleyecek, türküler çığıracak, birlikte dans edeceğiz. 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başarılı geçmesini diliyor, hepinize bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ekrem İmamoğlu.”

“Festival ateşini yaktılar”

İmamoğlu’nun mektubunun ardından geçmiş dönem CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Hasan Akgün’ün eşi Hatice Akgün ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik festival ateşini birlikte yakarak resmi açılışı gerçekleştirdiler.