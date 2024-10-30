İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde konuştu: "İçi boş iddianamelerle itibar suikastı yapılıyor"

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu gelişmeler üzerine Çağlayan Adliyesi'ne gelen İBB Başkanı İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İçi boş iddianamelerle itibar suikastı yapılıyor. Hukuka, adalete ve demokrasiye darbe çabasıdır. Sizin İstanbulla ve İstanbullular’la derdiniz nedir? Kucaklaşma, barış ve huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzeltecek, memleketin itibarını yükselteceksiniz? Sizin Türkiye yüzyılınız bu mu?

Bu kararı aldırmaya çalışanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum. Son gülen milletimiz olacaktır. Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun, bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil kurallar ve kurumlara bağlı kılacağız, herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıyı ülkemizi hızlıca kavuşturacağız. Bizi ve bütün bu yol arkadaşlarımızla korkmayız, yılmayız, cesaretle adalet mücadelesini vermeye kararlıyız."