İmamoğlu Çağlayan'da konuşuyor
İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından açıklamalarda bulunuyor.
İmamoğlu, adliye önündeki otobüs üzerinde kalabalığa hitap ediyor.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir. İstanbul'da yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız."
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