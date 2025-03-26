İmamoğlu çağrı yaptı, 'Askıda Fatura' kampanyasına binlerce bağış yapıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına vatandaşlardan büyük destek geldi. Kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Askıda Fatura projesi, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yöneltilen suçlamalardan birinin konusu yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin soruşturma konusu yapılmasına dikkat çekerek, “Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek olmuşuz… İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim. İmkânı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun çağrısı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Askıda Fatura platformu ve destek paketleri aracılığıyla toplam 936 bin 947 TL tutarında fatura ödendi.

Dayanışmaya destek olmak için askidafatura.ibb.gov.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor, ihtiyaç sahiplerine destek olunabiliyor.