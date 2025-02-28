İmamoğlu: Çağrıyı değerli buluyoruz ancak sorumluluk bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin, "Çağrıyı değerli buluyoruz ancak sorumluluk bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarında" dedi.

İmamoğlu, Öcalan'ın çağrısına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımını alıntılayarak değerlendirmelerde bulundu.

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir" ifadelerini kullanan Özel, bu nedenle çağrıyı değerli buldularını ancak sorumluluğun ülkeyi yönetenlerin de omuzlarında olduğunu söyledi.

"ORTAK GELECEĞİMİZİ BARIŞ İÇİNDE İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."