İmamoğlu Çalışma Bakanı ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı: Belediyelerin SGK borçları için pazartesi günü masa kurulacak.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla buluştuk. SGK prim borçlarıyla ilgili yapılan kesintiler ve bununla ilgili uygulamalarla alakalı daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda buluşmaya karar vermiştik. Oluşturduğumuz heyetle, Türkiye’deki bütün belediyeler için nasıl fırsatlar yaratabiliriz, sonuçta kamu kurumlarıyız. Bir kamu kurumu, bir başka kamu kurumu olan SGK’ya prim borçlarını nasıl ödeyebilir, nasıl bir süreç tarifi yapabiliriz, orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık, sıraladık" dedi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"SİYASİ PARTİSİNE VE KİMLİĞİNE BAKMAKSIZIN"

"Sağ olsun Bakanımız, hem Bakan Yardımcısı ve SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden takviye yapacağımız uzman dostlarımızın katılacağı bir heyet ile büyük ihtimalle haftaya pazartesi itibariyle 'Uzlaşmayı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek. Siyasi partisine, kimliğine bakmaksızın farklı dönemde birikmiş borçların bir anda ödemesinin mümkün olmadığını, bundan sonra var olacak prim borçlarının -ki yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da çok yükselecek- bütçe dengesi açısından belediyeleri zorlayacak. Sadece geçmişi değil, önümüzdeki 1-1,5 yılı ekonomik olarak sıkıntı olan bu dönemin aşılması ile ilgili 'Nasıl adımlar atılabilir’in de içine koyulduğu bir anlayışla görüşmelerin yapılması ve makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, bu çerçevede en azından bir kalıbının tarafımızdan da belediyelere sunulduğu biçimiyle duyurusunun yapılarak teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık.

"UMARIM ÖDENEBİLİR TAKSİTLENDİRME ŞEKLİYLE SONUÇLANIR"

Bu manada bir karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı bir sonuç verir. Bu sonuçlar oluştuğu takdirde kendileriyle prensipte anlaştık. Uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım çok sağlıklı, ödenebilir taksitlendirme şekliyle sonuçlanacak haliyle biz bunu kendimiz hem medyaya, hem belediyeye duyurma sorumluluğumuzu yerine getiririz. Hep beraber bu işin altından el birliğiyle kalkmış oluruz. Farklı argümanlar, farklı enstrümanlar da geliştirilebilir, belediyelerin imkanlarına göre. En küçük beldelerin daha farklı korunması gerektiğine, ilçelerin daha farklı korunması gerektiğine, bütçe ölçeğinde meseleye bakılıp ödenebilir bir seviyeyle ele alınması gerektiğini ifade ettik. Bu geniş kapsamlı iyi niyetli masanın kurulmasından dolayı kıymetli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, TBB adına ve burada bulunduğumuz heyetimiz adına yürekten teşekkür ediyoruz, umarım sonuç verir."

İmamoğlu bir soru üzerine görüşmelerin pazartesi günü başlayacağını ve önümüzdeki hafta sonuçlanmasını tahmin ettiğini ifade etti, bir başka soru üzerine, görüşmeyi bütün belediyeler adına gerçekleştirdiklerini söyledi.