İmamoğlu çevresine yeni operasyon zinciri

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı yarışına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etrafı siyasi yasak ve 25 yıla yakın hapis cezası istemiyle kuşatıldı. İmamoğlu’nun çalışma arkadaşları da bu yargı kuşatmasından nasibini aldı. Gazeteci Barış Terkoğlu ilerleyen günlerde yapılacak operasyonları Cumhuriyet’te yayımlanan köşesinde yazdı.

Terkoğlu’nun yazısına göre İmamoğlu’nun kampanyalarını yazan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz gibi isimlerin mal varlıklarına tedbir konulmuş durumda. Terkoğlu yazısında, ilerleyen günlerde İmamoğlu’nun çalışma arkadaşlarına iki yeni operasyonun başlatılacağının da altını çizdi.

Köşesinde yazdığı konuyu Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında değerlendiren Terkoğlu mal varlıklarına tedbir konan isimlere yurt dışı yasağı da getirildiğini duyurdu.

Terkoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle: "İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alınmış. Bu isimler arasında İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimler dışında, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz da var.”