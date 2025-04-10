İmamoğlu, "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" diyerek sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" dedi ve üzüldüğü şeyleri sıraladı.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

"Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm;

Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere,

Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına,

Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına,

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine,

Ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm."