İmamoğlu: CHP değişecek, Türkiye değişecek; bu sürecin başka bir sonucu olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanı sıra ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi partilerin demokratikleşmesinin, ülkenin de demokratikleşmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu erimiş ve sıkıntı çeken siyasi partilerin var olduğu ortamda bizim mevcut durumumuzla övünmeye veya gurur duymaya asla tahammülümüz olamaz. Bu gerçeği görerek önümüze bakmalıyız. Geçtiğimiz yıl partimizin 100. yılını kutladığımız etkinlikte, 'Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir' demiştik. Bu anlamda çok net ifade edeyim Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olamamalıdır."

"ÇABAMIZIN KARŞILIK BULMASI MUTLU EDİYOR"

Vatandaşların yaşanan krizlerde muhalefeti seçenek olarak görmemesinin parti içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "2023 seçimlerinde de aynı sonuca sürecin evrilmesi bizi artık farklı düşünmeye ve başka bir düşünce üretmeye sevk etmelidir. Aynı şeyleri yaparak, aynı sonuçları alamayacağımızı seçimden bir gün sonra, içim yanarak dile getirmiştim. Partide açıkçası bu çabamızın karşılık bulması ve bugün böylesi bir zaman diliminin yaşanıyor olması, beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyla birinci parti olması, beni çok mutlu etmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"CHP'NİN DAHA KAPSAYICI BİR PARTİYE DÖNÜŞMESİ ŞARTTIR"

Kalıcı politikalar ile yeni bir vizyon sunulmasının şart olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok üstün görevler düşmektedir. En önemlisi partinin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır" dedi.

"TÜZÜK KURULTAYI ÖNEMLİ BİR ADIM"

Eylül ayında başlatacakları tüzük kurultayını, değişim hareketinin kalıcılaşması için önemli bir adım olarak gördüklerini belirten İmamoğlu, nüfusu en çok olan İstanbul'da bile siyasete katılımın azaldığını, bu durumun dikkate alınarak vatandaşlarla daha güçlü diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

ÇELİK: TÜZÜK KOMİSYONUNA İSTANBUL'UN SESİNİ TAŞIYACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Tüzük Kurultayı Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu.

Çalıştay hakkında değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Genel Merkezimizin Ankara’da oluşturduğu tüzük komisyonuna İstanbul’un sesini, önerilerini taşımış olacağız" dedi.

Özgür Çelik, şöyle devam etti: "Tüzük komisyonu kendi içerisinde Türkiye’nin 81 ilinden gelen görüş ve önerileri değerlendirecek ve kurultayımıza önerilerle gitmiş olacağız. Bu şekilde Tüzük Kurultayımızı, bugünkü çalıştayımızı bu sürecin tüm aylar önce başlattığımız ve de bugün devam ettirdiğimiz sürecin en önemli adımlarından bir tanesi olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki siyasi parti tüzükleri, parti hukuku düzenleyen metinlerdir. Parti içi hukuku düzenleyen bir metin olsa bile bir siyasi partinin tüzüğü sadece parti içini ilgilendiren bir mesele değildir. Bu yönüyle burada Cumhuriyet Halk Partisi dışında çok sayıda kurum ve kuruluşu temsil eden katılımcılar var. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli bir toplantı olduğunu ifade etmek isterim."

Kurultay sonrası oluşturulacak parti programını çok daha geniş bir zamana yaymak istediklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Burada sivil toplum kuruluşlarıyla, fikir kuruluşlarıyla, sendikalarla, meslek örgütleriyle ve akademiyle olan ilişkimizi daha samimi, daha sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz. Bu toplantılarla sınırlı kalmadan önümüzdeki özellikle parti programını, yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’yi nasıl yöneteceğinin şekillendirileceği parti programında çok daha geniş zamanlarda, çok daha etkin çalıştaylar yapmayı planlıyoruz. Bir örnek verecek olursak bugün burada sendikaların sadece çatı örgütlerinin temsilcileri var ama parti programını oluştururken o sendikaların çatı örgütlerinin yanı sıra her iş kolunda, her alanda katılımcılarıyla çalıştaylar yaparak parti programımızı şekillendirmek istiyoruz. Meslek örgütlerinin bugün burada sadece çatı kuruluşlarının temsilcileri var ama çok çeşitli iş kollarıyla, o çatı örgütleri altındaki diğer meslek örgütlerinin tüm katılımcılarıyla çok çeşitli çalıştaylar yaparak parti programını şekillendirmek istiyoruz."

"3 BİNİN ÜZERİNDE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER VAR"

Özgür Çelik, kürsü konuşmasının ardından gazetecilerin kurultaya ve çalıştaya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Her kesimden görüşlerin ve önerilerin alınması için açılan “İstanbul’un Sesi” internet sitesiyle ilgili soruya Çelik, şu yanıtı verdi:

“İstanbul’un 39 ilçesinde tüzük çalıştaylarımızı ve danışma kurulu toplantılarımızı gerçekleştirdik. 39 ilçede birer tüzük komisyonu oluşturduk. Onlar 39 ilçede çalışmaları yürüttüler. Sonrasında ‘İstanbul’un Sesi’ isimli bir dijital platform açtık. O dijital platformdan hem üyelerimizin hem İstanbul halkının katılımını ve önerilerini tüzüğe yönelik toparlamış olduk. Birinci gününde bin 500, bugün itibarıyla 3 binin üzerinde katılım oldu. 10 binin üzerinde insan internet sitemizi ziyaret etti. Şu anda 3 binin üzerinde görüş ve öneriler var.

Bugün de bu çalıştayı sivil toplum kuruluşlarıyla, düşünce kuruluşlarıyla, sendikalarla, meslek örgütleriyle, akademisyenlerle, kadın ve gençlik örgütleriyle ve insan hakları mücadelesi konusunda çalışmalar yapan çok çeşitli kurumlarla beraber gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayın şöyle bir önemi var. Biz önümüzdeki süreçte tüzük kurultayını tamamladıktan sonra bir parti programı çalıştayı başlatacağız ve yerel yönetimlerde temel ilkeler konulu bir çalışma başlatacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla hem o parti programını birlikte şekillendireceğiz hem yerel yönetimlerde temel ilkeleri birlikte şekillendireceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil toplumla ve toplumun her kesimiyle sürekli ve sürdürülebilir bağlar oluşturmak istiyoruz. Bunu sadece bu tüzük çalıştayını ya da yerel yönetimler çalıştayını şekillendirmek için değil, aslında CHP iktidarında hem sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, kadın, gençlik örgütleriyle, hayatın her alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla, düşünce kulüpleriyle ve üniversitelerle Türkiye’yi birlikte yönetmek istiyoruz. Bir katılımcı yönetim anlayışını birlikte ortaya çıkartmak istiyoruz.”

"RAPORA DÖNÜŞTÜRÜP ANKARA'YA GÖTÜRECEĞİZ"

Çalıştay sonucuna dair de değerlendirmelerde bulunan Çelik, şunları ifade etti:

"İstanbul’da 60 sivil toplum kuruluşu ama sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütleri... Örneğin sendikaların çatı örgütlerini davet ettik. Sadece çatı örgütleri var. İstanbul'un 39 ilçesinden gelen tüzük komisyonumuz burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğüne yönelik maddeleri teker teker değerlendiriyorlar. Hem sivil toplum kuruluşları hem akademisyenler önerilerini sunuyor. Daha demokratik bir tüzük için geçmişten bugüne kadar onların yaptığı çalışmalar var çok çeşitli alanlarda. O tecrübelerini ve deneyimlerini aktarıyorlar. Daha demokratik bir tüzüğün ortaya çıkması için sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini bizim 39 ilçeden gelen tüzük komisyonundan değerlendirmelerle örtüştürüyoruz. Buradan bir rapor, bir sonuç çıkartacağız. Çok profesyonel bir çalıştay şu anda burada gerçekleşiyor. Biz bu konuda Reform Enstitüsü’nden de destek aldık. Raporunu da birlikte yazmış olacağız. Bu çalıştayın sonucunda sadece bu çalıştayla sınırlı kalmayacak tüzüğe yönelik çalışmalarımız. Bu çalıştayın sonuçlarını 24 Ağustos’ta İstanbul’un seçili tüm kadrolarıyla ve delegelerimizle büyük bir toplantı yapıp hem bu ana kadar ortaya çıkan sonuçları hem de seçili kurullarımızın, delegelerimizin önerilerini toparlayacağız. Ayın 26’sında tüm bu çalışmaları bir rapora dönüştürüp Ankara’ya götüreceğiz ve tüzük komisyonuna İstanbul’un sesini yansıtmış olacağız.