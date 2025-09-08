İmamoğlu: CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yaşanan gelişmelere dair açıklama yaptı. İmamoğlu, "CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yayımlayan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasinin, hukukun ve çok partili hayatın alenen yok edilmek istendiği bir utanç sürecini yaşıyoruz. Bu utanç, Cumhuriyeti ve demokrasiyi tehdit eden iktidara aittir.

CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır.

"YSK'YI GÖRMEZDEN GELEREK, ANAYASA'YI HİÇE SAYILARAK VERİLEN KARARLAR..."

Partimizin bütün kongre süreçleri YSK gözetimi ve onayında gerçekleştirilmiştir. YSK’yı görmezden gelerek, Anayasa’yı hiçe sayarak verilen kararların ne hukuk ne de millet nezdinde kıymeti vardır.

Hukuksuz müdahalelere kalkışanlar, CHP üzerinden milleti teslim almaya çalışmaktadır. Ancak aziz milletimiz asla teslim olmayacaktır. Mücadeleyle dolu şanlı tarihimiz bize yol göstermeye devam edecektir.

Müdafaa-i Hukuk ruhu her zamankinden canlıdır. Milletin iktidarı kurulana kadar bize durmak, yorulmak, vazgeçmek yoktur.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için azim, kararlılık ve cesaretle cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bizimledir. Biz kazanacağız, millet kazanacak."