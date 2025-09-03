İmamoğlu: CHP'liyim diyen hiçbir siyasetçi bu onursuzluğa alet olamaz

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin bu hafta İstanbul'daki ayağı Zeytinburnu'nda gerçekleştiriliyor.

Özgür Çelik'in görevden alınıp CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilen mitinge katılım yoğun olurken, pek çok milletvekili ve ilçe başkanları mitingde yer aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını Özgür Çelik okudu. Çelik, "İstanbul İl Başkanı'mız Özgür Çelik" olarak anons edilirken sık sık "Özgür Başkan" sloganları atıldı.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması konusunda "Bilsinler ki 'ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olamaz" dedi.

Ekrem İmamoğlu mesajında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması konusuna değindi ve "Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum, CHP Kongreleri ve Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki 'ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olamaz" dedi.

“Şunu iyi bilsinler; Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır,” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki, ‘Ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret; sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur. Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız."

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını Özgür Çelik okudu. Çelik, "İstanbul İl Başkanı'mız Özgür Çelik" olarak anons edildi.

Çelik sahneye çıktığında "Özgür Başkan" sloganları atıldı. Özgür Çelik konuşmasına kendisine verilen destek için teşekkür ederek başladı. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.