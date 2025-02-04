İmamoğlu CHP'nin ön seçim kararını destekledi, Mansur Yavaş'ın sözlerini değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında, "Hizmette ayrım olmaz, hizmette birlikte olmanın çok değerli bir yönü var. Milletimize hizmet ediyoruz, siyasi şapkalarımızı geride bırakırız ve hizmete dair milletimizin yanına koşar, bir olur, birlikte oluruz" dedi.

"Ne yazık ki bugünkü atmosfer bunu engelleme konusunda, milletin derin kültüründen uzaklaştırmaya dönük çok enteresan bir ortam yaşıyoruz" diyen İmamoğlu, "Hem dil ile, hem tavır ile ve ısrarla bunun karşısında olmaya, bunu dile getirmeye, gayret ediyorum. Çünkü bu milletin hiçbir unsurla ayrışmaya, kutuplaşmaya tahammülü olmaz, olamaz. Bu milletin en büyük gücü birlikte olabilmek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bizim bu atmosferimizi bozmaya, bunu kendi siyasi menfaatine taşımaya ve buradan oy devşirerek insanları birbirine düşmanlaştırarak, insanları birbirinden uzaklaştırarak buradan seçim kazanma gibi çıkar, menfaat peşinde koşanların artık dönemi bitti, bitiyor. Bitireceğiz! Bu sona ermeli ki evlatlarımız huzur bulsun, çocuklarımız birbirine farklı gözle bakmasın. Bireysel düşüncenin hak olduğunu, fikir özgürlüğü kapsamına girdiğini ve hiç kimsenin düşüncesinden ötürü bir başkasını suçlu kabul etme hakkı olmadığını her evladımız biliyor."

'CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU' SLOGANLARI

Konuşmasına devam ederken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları atılması üzerine İmamoğlu, "Her koltuk, cumhurbaşkanlığı koltuğu da milletindir, belediye başkanlığı koltuğu da milletindir, büyükşehir belediye başkanlığı koltuğu da milletindir. Onun için biz diyoruz, millet büyüktür. Bir kişi değil, millet büyüktür" diye konuştu.

"BAŞIMIZI ÖNE EĞDİREMEZLER"

"Hangi engel olursa olsun durmayacağız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Bizi durdurmak için neler yapıyorlar neler! Gece yarısı ihbarlar, gece yarısı tehditler! Ama yargı üzerinden, ama başka kavramlar üzerinden... Ama biz bu şehre ve ülkeye hizmet konusunda kararlıyız. Başımızı ancak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirememek başımızı öne eğdirir. Bizim başımızı baskıcı kavramlarla yıldırmak üzerine yalanla, iftirayla başımızı öne eğdirecek hiçbir güç anasının karnından doğmadı!"

ERDOĞAN'A SLOGAN YANITI

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atılması üzerine İmamoğlu, "Bunu da 70'li yıllardaki bir solcu mücadeleci gencin sözlerine atıfa yollamış sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlatalım, bu Alman Bertolt Brecht'e ait bir sözdür. Kitap okumakla okumamak arasındaki bir kavramla ilişkili bir konu bu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SEÇİM CEVABI

İmamoğlu, temel atma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 2028'i işaret eden açıklamaları sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bizim milletimiz gündemimizin gündemi. Milletin ekonomiyle olan büyük sınavı hem emeklilerin durumu, hem asgari ücretlilerin durumu... Bu ülkenin birçok sorunu var, sadece ekonomiden bahsedersek bile yarım saat liste yaparız. Yerel yönetimlerin sorunlarını konuşsak sayfalar dolar. Eğitimden mi başlasak, büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun son günlerde belki de en fazla mağduru haline geldiğimiz yargıdan mı, adalet sisteminden mi bahsetsek ya da yargının siyasallaştırılmasıyla ilgili siyasetin ortaya koyduğu düzeni mi bahsetsek... Yargının süreci devam eden dosyalarda gizlilik kararı varken 'Turbun büyüğü heybede' diyerek bir dosyanın içeriğini bildiğini, hatta sonucu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanı'ndan mı bahsetsek...



Bütün bu konular milletin gündemi, hiçbiri suni değil, hepsi gerçek. Onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında, milletin gündemini suni olarak görebilirler. Çünkü milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. Bütün bu feryatları duymaya asla bir fırsatları yok. Çünkü pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar.



'Yeter artık' bağırışlarını milletimizle buluştuğumuz her yerde milletimiz söylüyor. Erken seçimi talep eden milletimiz. Bu iktidarın çözüm olamayacağını anlatıyorlar, biz de bunları dile getiriyoruz. Erken seçim milletin talebidir. Millet de büyüktür, bu sözün takipçisi olacağız, talebimizi yineleyeme devam edeceğiz. Bir yandan cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken bir hafta sonra partimizdeki yüksek kararlılık ve bu yolda ortaya konulan güçlü adımlardan sonra 'Seçim 2028'dir' mesajını vermek iktidarı ürkekliğini, sürece dair tedirginliğini göstermektedir."

CHP'NİN ÖN SEÇİM KARARINA DESTEK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasını destekleyen İmamoğlu, şunları ifade etti: "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışması içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum."

MANSUR YAVAŞ'IN SÖZLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözlerini de değerlendiren İmamoğlu, şunları kaydetti: