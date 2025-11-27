İmamoğlu: CHP Türkiye’yi yönetmeye hazır, az kaldı…

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesinde yaptığı paylaşımda "iktidar olmamıza az kaldı" mesajı verdi. İmamoğlu, "Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır, CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır. Az kaldı…" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlanan açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin evlatları,



Milyonların gözü üzerimizde,



Milyonların ümidi biziz.



Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi.



Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.



Şimdi sorumluluk bizim.



Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin.



Milyonların arzusuna sahip çıkacağız.



Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz.



Milyonlar CHP’ye hazır.



Türkiye CHP’ye hazır



CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır.



Az kaldı…"