İmamoğlu: Çok yakın o günler

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan açıklama yayımlayarak "Yine en güzel bayramları, en coşkulu şekilde, birlikte kutlayacağız. Hiç merak etmeyin, çok yakın o günler" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından videolu mesaj yayımladı. İmamoğlu videoda, şu ifadeleri kullanıyor:

"Hep birlikte pırıl pırıl aydınlığa koşarsak eninde sonunda mutlaka başarırız. Hazır mıyız İstanbul? Milletimizin yeni zaferleri için hazır mıyız? Güzel bir geleceğe hazır mıyız?.. Unutmayın Atatürk, gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştı. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinize çok güveniyorum, hepinizin geleceği aydınlık olsun."

İmamoğlu paylaşımına "Yine en güzel bayramları, en coşkulu şekilde, birlikte kutlayacağız. Hiç merak etmeyin, çok yakın o günler" notunu düştü.