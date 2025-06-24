İmamoğlu'dan 'iç cephe' mesajı: Muhalefet, tarifin nasıl olacağını milletimizle paylaşabilmelidir

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "iç cephe" tartışmalarına ilişkin muhalefete seslendi.

X hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Muhalefet, yaşadığımız çoklu krizlerden çıkışı ve TBMM çatısı altında oluşacak bir iç cephe tarifinin nasıl olacağını milletimizle paylaşabilmelidir" diye konuştu.

"Muhalefetin tarihimizin en kritik dönemlerinde toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor" diyen Ekrem İmamoğlu,"Kurban Bayramı'nda büyük bir dostluk ziyaretiyle beni onurlandıran ve 19 Mart'tan beri en zor koşullarda CHP'yi, beni ve ailemi yalnız bırakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülkemizin durumunu konuşma fırsatımız olmuştur. Sayın Genel Başkan'ın da dile getirdiği gibi bütünleşik bir muhalefet, birçok yönden milletimize rehber olacak ve bu derin krizler döneminde yapıcı bir muhalefeti güçlendirmemizi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET DUYARLILIK YARATACAK ADIMLAR ATMALI"

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:

"Türkiye, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşarken, çok yönlü ve teyakkuza geçmemiz gereken krizlerle karşı karşıyayız. Çok büyük bedeller ödediğimiz ve ülkemizi derinden etkileyen adalet, ekonomi ve demokrasi krizleri milletimizi sarsıyor. Ülkemizin yaşadığı bu derin krizlerin temel sebebi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimize büyük bir bunalımı yaşatmaya devam ediyor. Zor günler yaşadığımız ve Türkiye olarak hızla kendimize gelmemiz gereken böylesine bir dönemde yapılan 19 Mart sivil darbesiyse, ekonomimize 150 milyar doları aşan bir bedeli yüklemiş; tüm sektörlerin kayba uğradığı, işsizlik, yoksulluk, faiz ve enflasyonda dünyada rekor kırdığımız bir dönemi tetiklemiştir.

Dünyadaki ve bölgemizdeki krizlerin tırmandığı bu dönemde, İsrail'in İran'a saldırısıyla ciddi bir dünya krizine dönüşen savaşın etkisi, ülkemizin yaşadığı ekonomik, hukuki ve toplumsal sorunların yanında yeni bir bedel olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizin her inisiyatifine görev düşmektedir. İktidarın ülkemizde yürüttüğü kriz, kaos ve istikrarsızlık siyasetinin karşısında oluşturacağımız demokrasi, refah ve huzur siyaseti milletimizin en büyük ihtiyacıdır. Muhalefetin tarihimizin en kritik dönemlerinde toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor.

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATTI

Kurban Bayramı'nda büyük bir dostluk ziyaretiyle beni onurlandıran ve 19 Mart'tan beri en zor koşullarda CHP'yi, beni ve ailemi yalnız bırakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülkemizin durumunu konuşma fırsatımız olmuştur. Sayın Genel Başkan'ın da dile getirdiği gibi bütünleşik bir muhalefet, birçok yönden milletimize rehber olacak ve bu derin krizler döneminde yapıcı bir muhalefeti güçlendirmemizi sağlayacaktır.

"İÇ CEPHE TARİFİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞABİLMELİDİR"

Hükümeti uyaran, doğru yolu gösteren ve milletin sessiz çığlığını en doğru şekilde ifade eden muhalefet, yaşadığımız çoklu krizlerden çıkışı ve TBMM çatısı altında oluşacak bir iç cephe tarifinin nasıl olacağını milletimizle paylaşabilmelidir. Ülkemizin ekonomide, adalette ve demokraside yaşadığı derin krizlerin ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı tehditleri bertaraf edecek olan bu irade, ülkemizin ve milletimizin bekası, huzuru ve geleceği için çok önemlidir! Türkiye irade ve azmini bütün unsurlarıyla ifade edecek ve milletimiz yaşadığı krizlerden kurtularak tarihimizin her döneminde olduğu gibi kudretini bütün dünyaya ispat edecektir."