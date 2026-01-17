İmamoğlu davasında halka saldıran teğmen Menzilci çıktı, ‘idari süreç’ başlatıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin davanın duruşması öncesinde, güvenlik güçleri ile aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu, davayı takip etmek için dışarıda bekleyen grup arasında yaşanan olaylara ilişkin idari süreç başlatıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yaşanan arbedede bir kadının kaburgalarının kırıldığını açıkladığı olayla ilgili olarak, dışarıda bekleyen kalabalığa yönelik sert müdahaleyi gerçekleştiren jandarma personelinin Menzil tarikatı üyesi olduğu iddialarının ardından yapılan açıklamada, “Olayların yaşandığı alanda bir personelin söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 No’lu duruşma salonunda 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.

Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir.

Yaşanan olayla ilgili idari süreç başlatılmıştır"

MENZİL ÜYESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, VeryansınTV yazarı Erdem Atay, kalabalığa yönelik sert müdahalede bulunan ve Yaşar isimli olduğu belirtilen jandarma subayının Menzil cemaati mensubu olduğunu iddia etti.

Atay, köşesinde yer verdiği yazıda, söz konusu subayın halen Çekmeköy’deki Alemdar Komando Tugayı’nda tim komutanı olarak görev yaptığını, cemaat bağlantısının ise Jandarma Okulu dönemindeki ilişkilerine dayandığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açılan dava İstanbul 5. İdare Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı izlemek üzere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, çok sayıda avukat ve CHP yöneticisi Silivri’ye gitti.

Ancak yerleşke içinde İdare Mahkemesi için hazırlanan salonun küçük olması nedeniyle, güvenlik güçleri ile izleyiciler arasında gerginlik yaşandı.

Jandarmanın zaman zaman cop kullandığı görüldü. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in girişi engellenince arbede oldu. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da jandarmanın coplu müdahalesine maruz kaldı. O anlarda bir kişinin "vurma vurma" diyerek coplu müdahaleyi önlemeye çalıştığı duyuldu. Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi önünde TOMA'lar bekletildi.

Davanın ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, arbedede bir kadının kaburgalarının kırıldığını açıklamıştı.