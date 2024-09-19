İmamoğlu davasında yeni iddia: İstinaf ceza verme eğiliminde, 1 üye ikna edilmeye çalışılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı dava ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk ayağında Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'la yaptığı görüşmeyi aktaran Saymaz, "'İmamoğlu davasına İstinaf'ta bakan heyet, yaptıkları müzakere sonucunda 2'ye 1 çoğunlukta ceza verme eğilimi gösteriyorlar. 1 hakimi de ikna etmeye çalışıyorlar" dediğini aktardı.

Saymaz, Osman Kaçmaz'la yaptığı görüşmeye ilişkin şunları anlattı:

"Pazartesi günü programdaydım, bana Osman Kaçmaz'dan mesaj geldi. Osman Kaçman eski Sincan Ağır Ceza hakimi... Kendisi şu an Mansur Yavaş'a daha yakın, hukuk camiasıyla da bağı var. Bana dedi ki, 'İmamoğlu davasına istinafta bakan heyet, yaptıkları müzakere sonucunda 2'ye 1 çoğunlukta ceza verme eğilimi gösteriyorlar. 1 hakimi de ikna etmeye çalışıyorlar. 3'te 3 olsun ve kararı tam geçirelim' diye. Siz eğer isminizle bu iddiayı açıklarsanız, yayında açıklama isterim dedim. O da tasdik etti. Ben bunu birkaç kaynaktan duydum, 2'ye 1 hadisesini... 2'ye 1 yönünde istinaftan bir karar çıkması kimseyi şaşırtmayabilir."