İmamoğlu davasını TRT’den yayınlayın

CHP Gençlik Örgütleri, Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ve kamuoyunda tartışma yaratan iddianamenin ardından başlayacak yargı sürecinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olması gerektiğini belirterek duruşmanın TRT tarafından canlı yayınlanmasını istedi. Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen açıklamalardan biri de Adana’da gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık, davanın siyasi bir baskı atmosferinde yürütülmesinden endişe ettiklerini belirtti. Açıklamada, iktidarın medya gücüyle algı oluşturduğu, masumiyet karinesinin ihlal edildiği ve kamuoyunun manipüle edildiği vurgulandı. Tanık, “Bu dava yalnızca bir yargılama değil, Türkiye’nin demokrasi sınavıdır. TRT, halkın vergileriyle ayakta duran bir kurumdur ve bu davayı tüm Türkiye’nin izlemesini sağlamak zorundadır.” dedi.