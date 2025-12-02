İmamoğlu davasının TRT'de canlı yayımlanması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin, “Ekrem İmamoğlu’nun yargılaması TRT ekranlarından canlı yayınlansın” önerisi doğrultusunda ilk adım 9 Mayıs’ta atıldı. CHP’nin yargılamanın TRT’den yayınlanmasına yönelik talebini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla hazırlanan kanun teklifi kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT’den yayınlanması talep edildi. TBMM Başkanlığı’na sunulan, “Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT Tarafından Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu ve TRT Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, yargılamanın canlı yayınlanmasının yanıltıcı bilginin önüne geçeceği de vurgulandı.

KOMİSYONDA BEKLİYOR

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve Mayıs ayı itibarıyla komisyonda bekleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için grup önerisi sundu. CHP’nin kanun teklifi, Genel Kurulu’nun gündemine taşındı. Kanun teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuştu.

“HODRİ MEYDAN”

Emir, İmamoğlu’na yönelik duruşmaların TRT’de yayınlanmasına yönelik öneriye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeşil ışık yaktığını anımsattı. Seçilmiş belediye başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun aylardır cezaevinde tutulduğunun altını çizen Emir, kanun teklifi ve aylardır beklediğini vurguladı.

TEKLİFE RET

CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının yargılanmaktan korkmadığının altını çizen CHP'li Murat Emir, özetle şunları söyledi:

"Gelin korkmayın, kaçmayın ve bu teklife evet deyin. İddianamenin içinin dolu olduğunu söylediniz, madem öyle TRT’den yayınlayalım davayı, herkes görsün.

Emir konuşması ile adeta, “Hodri meydan” diyerek TBMM Genel Kurulu’na seslense de kanun teklifi, yapılan oylamanın ardından Genel Kurul gündemine alınamadı.