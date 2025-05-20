İmamoğlu davasının TRT'den canlı yayınlanması çağrısı

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin "TRT'nin tarafsızlığının araştırılması" için verdiği grup önerisi reddedildi.

Teklifin gerekçesi üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, şöyle konuştu:

"TRT, 1980 öncesinde ağırlıklı olarak ve neredeyse her zaman tarafsızlık ve özerklik tartışmasının öznesi oldu. TRT'den başka televizyonun, TRT 1'den başka kanalın olmadığı dünyamızda Turgut Özal'ın 'İcraatın İçinden' programı bir propoganda örneği olarak hayatımıza yerleşti. TRT, mevcut siyasi iktidarların bir propaganda aygıtına dönüştü. 2024 yerel seçimleri öncesinde 1 Ocak-10 Şubat arasında AK Parti Genel Başkanı'na ve AK Parti'nin bizatihi kendisine bin 945 dakika ekran ayrılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP'ye sadece 25 dakika yer verildi. Muhalefetin diğer partileri ise nerdeyse hiç TRT'de görünme şansına erişemedi. Bu veriye rağmen CHP, yerel seçimlerin açık ara birinci partisi olmayı başardı. Yani TRT'nin tüm bültenlerini kapatmak da size fayda getirmiyor.

"DAVANIN TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA CANLI YAYINLANMASINI İSTEMİYORSUNUZ"

TRT bugünün siyasi iktidarıyla birlikte bambaşka bir kimliğe de kavuşmuş durumda. TRT artık tarafsız yayıncılık tartışmasıyla değil, daha vahim vasıflarıyla öne çıkıyor. TRT, İletişim Başkanlığı'nın da bilgisiyle dezenformasyon üretiyor, gazeteciliğin evrensel ilkelerine ısrarlı bir şekilde aykırı davranıyor, bültenlerinde yalan haber yayınlıyor. TRT, vicdani ve ahlaki tüm değerleri kenara itmiş olarak itibar suikasti yapıyor. Suç kesinleşmediği sürece kimseye hükümlü muamelesi yapılamayacağını ifade eden temel hukuk doktrini, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor, iftiralar atıyor. TRT, sanki bir iddianame varmış gibi yaparak gizli tanık ithamlarını, saçmalıklarını ekrana taşıyor. Biz çok basit bir öneride bulunuyoruz; hukukilik kılıfı altında siyasi bir ava dönüştürülmek istediğiniz zulmünüzün karşısında dikiliyor, 'Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın yargılamalarını TRT'den canlı yayınlayalım' diyoruz. 'Kim masum, kim iftiracı, kim suç örgüt lideri tüm milletimiz görsün' diyoruz, kabul etmiyorsunuz. Biz kendimize güveniyoruz, siz kendinize güvenmiyorsunuz.

Üç başkanvekilimizin imzasıyla Meclis'e sunulan kanun teklifini görüşelim. Teklifi en kısa sürede kanunlaştıralım ve kanun teklifinde de vurgulandığı üzere seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaları TRT'den canlı yayınlayalım. Davanın tüm çıplaklığıyla canlı yayınlanmasını istemiyorsunuz. İsmet İnönü'nün söylediği gibi; suçluların telaşı içindesiniz. O yüzden TRT'de davaların canlı yayınlanmasını istemiyorsunuz."

"DİNLENDİĞİNİZİ SİZ DE BİLİYORSUNUZ"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın, "İstanbul Belediyesinde itirafçılar, belgeler, güvenlik kameralarının kapatılması, jammer basit birer ayrıntı değil, haber değeri taşıyan kamu olaylarıdır. Bunları haberleştirmek tarafgirlik değil gazeteciliktir. Hakkında yolsuzluk yaptı diyenler buna bir de kılıf buluşlar. Baştan bu yana cumhurbaşkanı adayı olup birisi bir şey derse de cumhurbaşkanı adayıyız diyelim demişler" sözleri üzerine Genel Kurul'da tartışma yaşandı.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"TRT'nin tarafsızlığını konuşuyoruz. Bu ülkede Doğan medya grubu satın alınırken bankların yaklaşık bugünkü kurla 2 milyar doları bu bankalardan alındı, Demirören'e verildi. Bugün bu kanallar sabahtan akşama kadar muhalefete partimize algı yapıyor. Ama beni üzen milyonların vergisiyle ayakta duran TRT'nin bu kirli algıyı yapması. Mehmet Şimşek'in Londra'daki ortağı ve özel uçağını tüm kanallar konuşuyor TRT niye bunu haber yapmıyor? Ticaret Bakanı kendi şirketinden dezenfektanı bakanlığına satarken TRT niye haber yapmıyor? Bu TRT AKP'nin kanalı mı Türkiye'nin kanalı mı? Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında böyle bir delil var mı? Gizli tanık, kirli tanık...

Niye jammer kullanıyoruz? Siz birbirinizle iletişimde niye face time'ı kullanıyorsunuz? Çünkü dinlendiğinizi siz de biliyorsunuz. Siz reise, reis size güvenmiyor. Bu ülkede herkes dinleniyor. TRT'yi savunmayın, savunulacak hiçbir yanı yok."

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise "Bakan bey bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Bakan olmadığı dönemde binmiş, kendi yaptığı bir iştir. Ancak siz şunu açıklayamıyorsunuz; kamuoyuna açık bir otelde İmamoğlu ekibiyle gidiyor ve kameralar bantlanıyor. Bunun mantıklı bir açıklaması ne olabilir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ra "Burası TBMM salonu, mahkeme salonu değil. Gazete haberleri üzerinden burayı bir mahkeme salonuna çevirmeyelim" ifadelerini kullandı.