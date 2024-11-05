İmamoğlu: Demokrasinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) encümen toplantısından ardından açıklamalarda bulundu.

Son bir hafta içerisinde İstanbul Esenyurt Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne yapılan kayyum atamalarını eleştirdi.

"SEÇİLEMEYİNCE KAYYUMLARI DEVREYE SOKUYORLAR"

İmamoğlu, "Ülkeyi yönetenler seçilebiliyorsa bunu millet iradesi saymakta, seçilemiyorlarsa kayyumları devreye sokmaktadırlar. Yaşananlar demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerini hatırlatmaktadır" dedi.

Türkiye'de demokrasinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçildiğini kaydeden İmamoğlu, bu durumun sonuçlarının siyasi değil ekonomik olacağına vurgu yaptı.

"Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomisi olmak demektir" diyen İmamoğlu, "Türkiye bu durumdan kurtulmalı. Bunun yolu da sandıktır" ifadelerini kullandı.