İmamoğlu, doğum gününde eşi Dilek İmamoğlu'na Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, doğum gününde sosyal medya hesabından eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na Nazım Hikmet'in 'Karıma mektup' şiiriyle seslendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, doğum günü için sosyal medya hesabından video paylaştı.
İmamoğlu, Nazım Hikmet'in 'Karıma mektup' şiirini okuduğu videoyla eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na seslendi.
İmamoğlu, videoyu "Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle" sözüyle paylaştı.
Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle…— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 3, 2025
Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/819jZLjHuy