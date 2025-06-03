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İmamoğlu, doğum gününde eşi Dilek İmamoğlu'na Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, doğum gününde sosyal medya hesabından eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na Nazım Hikmet'in 'Karıma mektup' şiiriyle seslendi.

Güncel
  • 03.06.2025 11:34
  • Giriş: 03.06.2025 11:34
  • Güncelleme: 03.06.2025 11:45
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu, doğum gününde eşi Dilek İmamoğlu'na Nazım Hikmet'in şiiriyle seslendi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, doğum günü için sosyal medya hesabından video paylaştı.

İmamoğlu, Nazım Hikmet'in 'Karıma mektup' şiirini okuduğu videoyla eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na seslendi.

İmamoğlu, videoyu "Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle" sözüyle paylaştı.

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