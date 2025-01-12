İmamoğlu duyurdu: Evlilik desteği 30 bin liraya çıkarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık" ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere verilecek evlilik desteğinin 30 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB’nin 2024 yılında 15 bin TL olan evlilik desteğini bu yıl 30 bin TL’ye çıkarttığını duyurdu.
İmamoğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık" ifadesini kullandı.
Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık. pic.twitter.com/7AIdowqoVB— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2025
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Başvuru şartları
Başvuru şartları, eşlerden birinin İstanbul ikametli olması, TC vatandaşı olması, çiftlerden her birinin 18 yaş üstü olması ve nikah tarihinin başvuru tarihinden en fazla 90 gün sonra olması.
Başvurular İstanbulsenin uygulaması üzerinden, İBB'nin sitesinden ya da alo 153'ten yapılabiliyor.