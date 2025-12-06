İmamoğlu: “Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmaz, en fazla iyilik örgütlenmesi kurar”

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından “askıda fatura” uygulamasıyla ilgili paylaşımda bulundu. İmamoğlu, paylaşımda "Kışın kapıya dayandığı bugünlerde varlıklı, hayırsever vatandaşlarımızı, bu kutsal dayanışmaya yoğun desteğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmaz en fazla iyilik örgütlenmesi kurar. Bunun bir örneği de Askıda Fatura uygulamasıdır” denilen açıklama şöyle:

Pandemide başlattığımız bu İYİLİK ÖRGÜTLENMESİ ile İstanbul’da 500 bin adet su ve doğalgaz faturası ödendi, 75 bini aşkın öğrenciye burs verildi. 260 binden fazla aileye destek ulaştı.

Kışın kapıya dayandığı bugünlerde varlıklı, hayırsever vatandaşlarımızı, bu kutsal dayanışmaya yoğun desteğe davet ediyorum.

Fakirliğin ve yokluğun hayatını derinden etkilediği binlerce ihtiyaç sahibi aile desteklerinizle mutlu olacak. O güzel yüzleri hep beraber güldürelim.

Bu vesile ile bu büyük İYİLİK ÖRGÜTLENMESİNİN fikrini veren yol arkadaşım Murat Ongun’un kıymetli eşi Gözdem Ongun’a teşekkür ederim.

https://askidafatura.ibb.gov.tr”