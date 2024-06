İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, öncelikle adaleti temsil eder

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından belediye balkonundan yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "İstanbul'un 39 ilçesini ziyaret edip, toplantılar yapıyoruz. Herkese şunu söyleyebilirsiniz: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, öncelikle adaleti temsil eder" dedi.

Beykoz halkıyla birlikte başarılı bir 5 yıl geçirekceklerini umduğunu kaydeden İmamoğlu, "Beykoz'u da önemsiyoruz. Siyasi yönüyle de bu dönem daha fazla entegre çalışabilmenin, üretime katkı sunacağını da düşünüyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu, Beykoz Belediyesi balkonundan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"İnşallah Alaattin Başkanımızla birlikte çok değerli bir hizmet dönemini Beykoz'a yaşatacağız. 30 günü biraz geçti, geçmedi; İstanbul'un 39 ilçesini ziyaret edip, toplantılar yapıyoruz. Herkese şunu söyleyebilirsiniz: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, öncelikle adaleti temsil eder. Şimdi Sultanbeyli ilçesinden geliyoruz. Orada 2-2,5 buçuk saat toplantı yaptık saat 08.30’dan bu yana. Şimdi Alaattin Başkanımızla birlikteyiz. Alaattin Başkanımız, benim hem siyasi yol arkadaşım hem hemşehrim; ama Sultanbeyli'deki Belediye Başkanı arkadaşım da benim belediye başkanım milletimin seçtiği. Dolayısıyla biz, milletimize hizmeti esas olarak önümüze koyduğumuz zaman, o ahlakta ve o adalette olan herkesle çalışmaktan asla geri durmayız kol kola omuz omuza.

"BEYKOZ'DA ÇOK DAHA İYİ BİR 5 YILI YAŞATACAĞIZ"

Bu duyguyu şehrimizin her yerine, vatanımızın her satına yaydığımızda, milletimiz, bugün çekilen sıkıntıları çekmez ama ekonomik olarak ama diğer hususlarda. O bakımdan göreceksiniz, Beykoz'da çok daha iyi bir 5 yılı yaşatacağız. Geçmiş dönemlerde, bir önceki dönem, daha önceki dönemlerde emeği geçmiş, iyi işler yapmış her belediye başkanına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz, minnetle yad ediyoruz. Ama Alaattin Başkanımız, bu dönem şu yeminle yola çıktı: Herkesten, hatta daha önceki kendi döneminden bile çok daha başarılı bir 5 yılı yaşamak ve yaşatmak durumunda. Biz de hem ona yoldaş olacağız hem milletimize layık olacağız hem sizlere, Beykozlu hemşehrilerime hem İstanbullulara layık olacağız.

"ARZULADIĞIMIZ ŞEY, TEREDDÜTSÜZ İŞ BİRLİĞİ"

Beykoz, Boğaz’ımızın göz bebeği bir ilçemiz. Değerinin ve bugünkü koşullarda aslında bahsedilen fonksiyonlarından uzaklaştığının farkındayız. Tabi çok yönlü bir ilgi bekleyen bir yer. Yani tek başına bir-iki kurum değil de çoklu kurumsal bir sürece ihtiyacı var. Birlikte çalışacağız. Tabii yılların biriken birtakım problemleri var, hukuken aşılması kolay olmayan bazı hususları var, Boğaz’ın çok hassas durumu var. Bütün bunların hepsini gözeterek, inşallah çok özenli bir 5 yılı da Beykoz'a birlikte yaşatacağız. 39 ilçemizin her birisinin kendine has özellikleri var, kendine has koşulları var. Bu bağlamda Beykoz'u da önemsiyoruz. Siyasi yönüyle de bu dönem daha fazla entegre çalışabilmenin, üretime katkı sunacağını da düşünüyoruz. Bu konuda en önemli arzuladığımız şey, tereddütsüz iş birliğini en üst seviyede tutmak, birlikte hareket etmek, birlikte konuşarak çözüm üretebilmek. Umuyorum bugün onun başlangıcını yapacağız kadrolarımızla. Daha sonrasında da her gelişen aşamada, birlikte konuşarak çözümleri bulacağız. Hem size hem siyasi yol arkadaşlarınıza hem bürokrasideki değerli çalışma arkadaşlarınıza hem de Beykoz halkıyla birlikte başarılı bir 5 yıl diliyoruz. Umut ederiz ki, 5 yılın sonunda, yine gururlu halkımızın huzuruna inşallah çıkarız. Allah utandırmasın"

BAŞKAN KÖSELER: İŞ İMKANLARI DARALMIŞ, İNSANLAR GÖÇE ZORLANMIŞ

Beykoz Belediye Başkanı Köseler de ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Beykoz halkı adına, belediyemiz adına, meclis üyelerimiz adına, başkan yardımcılarımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem İBB Başkanı olarak, sizin varlığınız bize güç veriyor. Biraz evvelki konuşmanızda da çok net mesajlar verdiniz. Hakikaten burası uzakta kalmış bir ilçe. Yıllardan beri planlama dolayısıyla sıkıntılara girmiş, düşmüş bir ilçe. Buradaki iş imkanlarının daralması, insanların göçe zorlanmasıyla emekli kenti haline geldi Beykoz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Tüm kadrolarınıza teşekkür ederiz. Bizi burada onurlandırdınız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Köseler, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Beykoz’un sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.