İmamoğlu elini yükseltti

İBB Başkanı İmamoğlu yayımladığı metin ile CHP’de yeni bir tartışmaya yol açtı. Metni yorumlayan siyaset bilimciler bunun İmamoğlu’nun el yükseltmesi anlamına geldiğini ve adaylık sinyali olabileceğini ifade etti.

Öncü DURMUŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, kurduğu ‘İktidar İçin Değişim’ adlı sitenin verilerini paylaşmasının ardından Gazete Oksijen’de ‘Türkiye için Yeni Bir Siyaset’ başlıklı yazısını yayımladı.

Yazısında Türkiye’nin ikinci yüzyılı için harekete geçtiğini ve yeni bir siyaset ihtiyacının olduğunu belirten İmamoğlu, parti liderlerinin şahsi tercihleri ve etrafındaki dar çevrelerin dışlayıcı özellikleri olduğunu, bunun yerine ‘cesur ve demokratik lider’ gerekliliğini vurguladı. "Türkiye’nin yeni bir tahayyüle ihtiyacı var" diyen İmamoğlu, çalışmalarını paylaşmaya devam edeceğini aktardı.

Yayımlanan metnin ne anlama geldiğini ve etkilerinin neler olabileceğini Araştırma Görevlisi Dr. Osman Kocaaga ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz değerlendirdi.

MÜCADELE SERTLEŞECEK

CHP’de yaşanan son gelişmelerin, stratejik hamlelerin sonucu olduğunu belirten Kocaaga, yaşanan sürecin tamamına dikkat çekti. Kocaaga, “Bu açıklamalardan çıkarmamız gereken şey hem eski MYK yöneticileri aracılığıyla tabandaki partiyi yanına çekme hem de kamuoyu baskısını öne sürerek adaylık mücadelesinde el yükseltmesi çabasının varlığı. Zoom kaydında Kurultay delegelerinin desteğine dair konuşacaklarını belirtmişlerdi. Ancak sızdırılan kayıt toplantının tamamını kapsamadığı için buna dair ellerinde ne tarz bir veri olduğunu bilemiyoruz. Kamuoyu desteğini deklare eden bu ‘politika’nın particiler (sıradan üyeden genel başkana kadar) açısından ne derecede önemli olduğunu ve nasıl bir etki yaratacağını CHP tarihinde belki de ilk kez göreceğiz” dedi.

Parti içerisinde iki tarafın olduğunu dile getiren Kocaaga, şu ifadelere yer verdi: “Henüz iki taraf da bu etkiyi görebilmiş değiller ve tüm hamleleri istedikleri etkiye ulaşma yönünde. İmamoğlu’nun değişim sitesiyle açıktan bir lider değişimini ilk kez telaffuz etmesinin birkaç yönü var: Zoom toplantısının ardından kamuoyuna başkanlık mücadelesini sürdürdüğünü net bir biçimde göstermek. Seçim öncesinde Kılıçdaroğlu’na karşı adaylık girişiminde bulunmaması, kendisinin gereken cesareti bir türlü gösteremediği ve yine gösteremeyeceği şeklinde okunuyor. Değişim sitesi, bu görünümü tersine döndürmesi, kamuoyu desteği sağlaması bakımından meşru ve Genel Merkez’in elini zayıflatan bir araç. Kılıçdaroğlu’na istifa baskılarının sürdüğü ve devam eden il kongreleri sonrasında Kurultay delegesi kompozisyonunun nasıl şekilleneceğinin henüz netleşmediği bir durumda bu stratejileri az da olsa göreceğiz. Taraflardan birinin yeni Kurultay delegelerinin tavrını net bir şekilde kestirebileceği bir durumda ise mücadele gittikçe sertleşecek, Kurultay tarihi ve sonucu da buna göre şekillenecek.”

LİDERLİK MANİFESTOSU

Prof. Dr. Boyunsuz ise yayımlanan metin ile beraber ortaya bir vizyon koyulmaya çalışıldığını belirtirken İmamoğlu’nun genel başkanlığa adaylık yazısı olduğunu belirtti. Boyunsuz, şöyle konuştu: “İmamoğlu CHP’nin geleceği için bir vizyon ortaya koymaya çalışıyor ve başlayan değişim dönüşüm dalgasını yeni yüzyılda Cumhuriyetçilik vizyonu olarak ortaya çıkartıyor. Hedef olarak partinin tabanı ile yönetimin bütünleşmesini amaç ediniyor ve bu doğrultuda da hareket ediyor. Kılıçdaroğlu’nun devam etmesi gerektiğini düşünenlerin tabii ki hoşuna gitmeyecek bir yazı oldu. Ancak zaten yazının amacı da tam olarak bu kesimin eleştirisini verirken seslendiği kitle, parti içerisindeki muhalifler, süreç içerisinde partiye küskünler, hatta AKP seçmenleri, kısacası halkın kendisi. Bu açıdan yazıyı bir liderlik manifestosu olarak görüyorum.”

‘GERİ DURMAYACAĞIM’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımlanan yazısından sonra açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “CHP’nin bir ferdiyim. Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam” dedi.

İmamoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçleri de kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.”

Değişim mesajını Kılıçdaroğlu’na iletip iletmediği sorusunu yanıtsız bırakan İmamoğlu, ‘Partide sizden başka birisi aday olursa destekler misiniz’ sorusuna ise "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var" yanıtını verdi.