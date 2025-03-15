İmamoğlu: "Engellere rağmen iktidar olacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'da. Ankara'nın ardından geldiği Trabzon'da seçmenlerine seslenen İmamoğlu, "Engellere rağmen iktidar olacağız" dedi.

Konuşmasını sosyal medyadan "Karadeniz’in hırçın dalgaları kadar cesur, çalışkan ve güçlü Karadenizli vatandaşlarım, benim can hemşehrilerim hepinize selam olsun. Trabzon’dan Rize’ye, Gümüşhane’ye, Bayburt’a, Giresun’a, Ordu’ya, Samsun’a, Artvin’e selam olsun" ifadeleriyle duyuran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben sadece Trabzon'un değil, Karadeniz'in evladıyım. Saraydakine haddini bildireceğiz."

"Ben açıkçası Şenol Güneş'in yerine göz dikmiştim. Onun yerine kaleci olacaktım Allah nasip etmedi ama 31 yaşımda Trabzonspor'a yöneticilik yaptım."

"Karadeniz'in dereleri özgür akacak. Suyumuzu bir avuç rantçıya emanet etmeyeceğiz."

"İktidar olacağız. İnancımız çok yüksek, ülkenin her sorununa çözüm üreteceğiz. Engellere rağmen iktidar olacağız. Seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Sandığa attığınız her bir oy tarihe yön verecek. 23 Mart büyük demokrasi tokatının ilk şamarı olacak."

"Bana Trabzon'da salon vermiyorlar. Bu millet sizi öyle bir yollayacak ki kaçamayacaksınız."

"Diploma için saraydan onu bunu arayarak zorluyorlar. Cürmüm kadar yer yakarsınız."

SALON VERİLMEMİŞTİ

İmamoğlu, memleketi Trabzon'da salon engeli ile karşılaşmış ve Ortahisar Belediyesi önünde gerçekleştirilecek buluşmaya çağrısında "Beni Trabzon'da hiçbir yere sığdıramazlar" demişti.