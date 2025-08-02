İmamoğlu, Erdoğan'a meydan okudu: "Saklanma, sorumluluğu başkasına atma, minderden kaçma"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, sandık çağrısı yaptı.

Erdoğan'a "Saklanma, minderden kaçma" diye seslenen İmamoğlu, "Orman yangınlarını söndüremiyorsun, mutfaktaki yangını söndüremiyorsun, adalet sistemindeki yangını söndüremiyorsun, hepsinden önemlisi milletin yüreğindeki yangını söndüremiyorsun. İstanbul’un içme suyu projesini tek imzayla iptal eden sensin. Bu ortamda bile işi gücü bırakıp, korkuyla yüksek lisans diplomamı iptal ettiriyorsun. Saklanma, sorumluluğu başkasına atma, minderden kaçma. Mert ol! Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Orman yangınlarını söndüremiyorsun, Mutfaktaki yangını söndüremiyorsun, Adalet sistemindeki yangını söndüremiyorsun, Hepsinden önemlisi milletin yüreğindeki yangını söndüremiyorsun! Kendi ellerinle yarattığın şu enkaza dön bir bak: Çürümüş sisteminin esiri olmuş, sorumluluk almayan, her hatasında suçlu arayan bir bürokrasi… İstanbul’un içme suyu projesini tek imzayla iptal eden sensin. 16 milyon İstanbulluya, İSKİ’ye, İBB’ye haber vermeyen, ilan etmekten korkup gizleyen sensin. 5 Beylikdüzü büyüklüğünde ormanı, tarım alanını, su havzasını "Talan İstanbul" adı altında kimlere satıldığını bile açıklamadan ranta açan sensin. Devletin köklü kurumu DSİ’yi işlemez hale getiren, 13 yıldır tamamlanamayan Melen Barajı ile on milyarlarca liralık kamu zararına imza atan yine sensin.

'SAKLANMA, SORUMLULUĞU BAŞKASINA ATMA, MİNDERDEN KAÇMA'

2021’de büyükşehir belediye başkanlarımızla küresel ısınma ve büyük orman yangını riskine karşı defalarca uyardığımız halde, önlem almayan, yangınlara müdahale edemeyen sensin. Seçimde kendine oy vermeyenleri “terörist” ilan eden, şimdi de sorumluluğu muhalefete, belediyelere yıkmaya çalışan yine sensin. Ve şimdi… Bu ortamda bile işi gücü bırakıp, korkuyla yüksek lisans diplomamı iptal ettiriyorsun. Hiç merak etme bu millet seni de tanıdı beni de. Herkes biliyor ki, telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi. Saklanma, sorumluluğu başkasına atma, minderden kaçma. Mert ol! Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir!"