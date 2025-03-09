İmamoğlu, Erdoğan'a meydan okudu: Sana yenilmeyeceğiz!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçim için aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Dün İzmir ve Kayseri'deki programlara katılan İmamoğlu, bugün de Adana'ya geldi. İmamoğlu, ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki programa katıldı. İmamoğlu'na Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Adana cesaret ve dayanışmasıyla milletimize umut olmuş bir şehirdir. Adana, büyük mücadelemiz için umut olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP'den aldığımız güçle hep birlikte başaracağız" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla her zaman yol göstericisi olan CHP, yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Milletimiz yalnızca ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarını önemseyen bu iktidar yüzünden perişan haldedir. Zenginleşmenin yolu fakirin üstüne basmaktan geçiyor. Ekonomi freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya sürükleniyor. Vatandaşlarımız ayrıştırılıyor. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, adalet sistemi paramparça. Bu durumdan çıkışın yolu ise yine CHP'dir."

"BU YOLDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

"Devlet, adım adım yok olmaya giderken biz partisinin emanetini gururla göğsünde taşıyan neferler olarak bu gidişata dur demek zorundayız" vurgusunu yapan İmamoğlu, "İşte ben bu yolculuğa sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma güvenmenin gönül rahatlığıyla yola çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

"İşimiz kolay değil" diyen İmamoğlu, "Birleşmiş ve bütünleşmiş CHP'nin önünde kimse durabilir mi? CHP'nin bu ülkeyi kurucu değerlerine döndürme kararlılığını kimse durdurabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Sen hiç korkmuyor musun? diye soruyorlar" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu yaradandan başka kimseden korkar mı, korkmaz! Biz milletimize sırtımızı verip doğru yolda vatan ve millet uğruna yola koyuluruz" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK" VURGUSU

"O bir avuç insana milletin zalimliğe teslim olmadığını göstereceğiz. Bu bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Önce hep beraber bizler, CHP'liler birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. İnsanlar bize baktıklarında kararlı, örgütlü, vatandaşının derdini dinleyen halini görecek. Sonra demokrasi, refah isteyen herkesle bütünleşeceğiz. Güçler ayrılığını savunan, daha güçle parlamento diyen herkesle buluşacağız."

"ALEVİLERE YÖNELİK ŞİDDET ENDİŞE KAYNAĞI OLDU"

Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ güçlerinin Alevilere yönelik saldırılarına değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yanı başımızda Suriye'de yaşananlar biz göz yummayız, yumamayız. Zalimlik neredeyse biz ona karşıyız. Bu yürütülen süreç, hem bölgemizi, Suriye'yi ama aynı zamanda ülkemizi derinden etkiliyor. Tabii ki tarihi bağlarımız var, akrabalarımız var ama biz milletçe mazlumun yanında olduk. Bugün Lazkiye ve çevresinde süren, Tartus'ta olan çatışmalar aralık ayından bu yana en büyük şiddet dalgasına dönüşmüştür. Özellikle Suriye'de yaşayan Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında kayıplar ile azınlıklara yönelik katliam ihtimali bu memleketin vicdanlı 86 milyon insanında çok büyük endişe kaynağı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Devleti, Suriye'de güçlü, demokratik, oradaki halkların eşitliğinin ilkesinin korunduğu ve özellikle inanç ayrımı, etnik köken ayrımı olmaksızın insanların birlikte yaşatmasına yönelik bir devletin kurulmasına biz öncelik edebiliriz. Türkiye'nin bunu yapması için masada olması gerekir dedik. Endişe duyuyoruz, Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken çoğu masalarda sandalye bulamaz durumdadır. Bu endişe vericidir."

İKTİDARA TEPKİ

"İktidar olacağız" vurgusu yapan İmamoğlu, "Sloganımız 'Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak' olacak. Herkese bunu anlatacağız" dedi.

İktidara tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi: "Birkaç gün önce öğrendiğim bir bilgiyle, masum insanlara, aralarında tanıdığım da var tanımadığım da. Bir grup insanın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koyuyorlar. Bir kez daha algı operasyonunun peşinde koşuyorlar. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Akıllarınca beni korkutacaklar! Bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların ben bugüne kadar hiçbir saldırısından bir milim geri adım atmamış, saçımın teli bile titrememiş ben sizden korkacağım? Hadi oradan! Kumpaslarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunları size söz veriyorum başlarına yıkacağım!"

ERDOĞAN'A MEYDAN OKUDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isim vermeden seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ey ilgili şahıs, bak ben senin dediğin gibi şantaj, montaj demiyorum. Benim arkadaşlarım eğer en ufak bir haksızlığa, hukuksuzluğa karışmışsa bütün dosyaları açın, bütün bilgileri kamuoyuyla açıkça paylaşın. Milletimiz görsün, hodri meydan! Elinizde ne varsa dökün diyorum. Ama öyle uydurma, gizli tanık beyanları, o geçmişteki FETÖ terör örgütünün muameleleri gibi hareket etmeyin. Mertçe, hakka, hukuka uygun olarak yapın. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. Hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş canlı yayında bu millete izletmeye var mısın, var mı yüreğin, var mı cesaretin! Ufacık da olsa vicdan kırıntın varsa bu meydan okumaya yanıt verirsin. Bir derdiniz varsa benimle ben buradayım! Tam karşındayım!"

Erdoğan'a göndermelerde bulunan İmamoğlu, "2014'ten bu yana tek suçum var, sandıkta yenilmeyeceğiz. Sana yenilmeyeceğiz! Ne yapsanız nafile, o sandık gelecek ve millet seni evine gönderecek. Bu kadar net" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim çağrısı da yapan İmamoğlu, "Cesaretiniz varsa çıkın karşımıza, cesaretin varsa milletin iradesi karar versin. Kuralım sandığı, bakalım millet ne diyor... Hodri meydan!" vurgusunu yaptı.