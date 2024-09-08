İmamoğlu, Erdoğan’ı tiye aldı: “Bana da kardeşim demesini bekliyorum”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye yönelik farklı tarihlerdeki birbiriyle tezat oluşturan söylemleri üzerinden tiye aldı.

“Bana da kardeşim demesini bekliyorum” diyen İmamoğlu, Erdoğan'ın teğmenlere yönelik açıklamalarına ise tepki gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bilecik’te Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi Seyir Terası açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2019’da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi, benim de adım Sisi idi. Şimdi ne oldu kardeşim. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi!" dedi. İmamoğlu, teğmenleri hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tepki gösterdi.

Belediye ziyaretinin Atatürk Parkı'nda yurttaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, "Çok önemli bir dönemde görev yapıyoruz. Bizim gibi seçilmiş arkadaşlar aynı zamanda bu ülkemizi geren, milletimizi sıkıntıya düşüren, çocukları, gençleri geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, emeklilerimizi ekonomik sıkıntılarıyla ilgili milletimizin itibarlı, huzurlu ve güvende hissetmesiyle ilgili bir çok konu var... Bu konuların aşılması bu dönemde bu yeni yüzyılda çok özel bir dönemi hep beraber yaşamak ve yaşatmakla yükümlü yöneticileriz. Bu konuda gece gündüz çalışacağız" dedi.

TBB Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Bilecik Belediyesi önünde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve CHP'liler karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da İmamoğlu'nun ziyaretine eşlik etti. Gelin Eda ve damat Mustafa Bulut çifti de İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında yer aldı. İmamoğlu çifte mutluluklar dileyerek hediye verdi.

İmamoğlu, "Bilecik bizim için olağanüstü bir değere sahip. Bilecik milli mücadeleyi verdiğimiz topraklarımızdır" dedi.

"DEPREMDE BİLECİK HASSAS BİR STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİPTİR"

İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Depremle çok yoğun mücadelemiz söz konusu. Bilecik sağlam bir zemine sahip. Çok yoğun depremle mücadelemiz söz konusu. Bilecik hem sağlam bir zemine sahip hem de depremden çok çok az etkilenmesi muhtemel güvenli illerimizden bir tanesidir. Bu bağlamda çok tedbir almamız lazım. Bölgemiz büyük bir deprem yaşadığında bir kısım ihtiyaçlarımızı sağlamakla ilgili Bilecik hassas bir stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu yönde çalışıyoruz. Bütün Türkiye'nin her yeri önemli. Çok önemli bir dönemde görev yapıyoruz. Bizim gibi seçilmiş arkadaşlar aynı zamanda bu ülkemizi geren, milletimizi sıkıntıya düşüren, çocukları, gençleri geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, emeklilerimizi ekonomik sıkıntılarıyla ilgili milletimizin itibarlı, huzurlu ve güvende hissetmesiyle ilgili birçok konu var... Bu konuların aşılması bu dönemde bu yeni yüzyılda çok özel bir dönemi hep beraber yaşamak ve yaşatmakla yükümlü yöneticileriz. Bu konuda gece gündüz çalışacağız. Amasız, fakatsız 86 milyon insanımızı eşit görerek Türkiyemize güçlü dönemi sağlamak adına milletimizin bütün evlatlarıyla birlikte çalışarak, siyasi ayrım yapmadan, insanlarımızı ayrıştırmadan, insanlarımızı birleştirerek, bu cennet vatanın bireyi olduklarını ve onlara değerli olduklarını hissettirerek yeni bir döneme hazırlamanın sorumlu insanlarıyız biz. Çünkü millet bize yetki verdi. Dedi ki 'siz sorumlusunuz, çok çalışın ve bizim geleceğimizi teminat altına alın.' Bu konuda çok hassas çalışacağız."

ERDOĞAN'A 'TEĞMENLER' TEPKİSİ

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla yaptıkları yeminle gündemde olan teğmenlere ilişkin konuşan İBB Başkanı "Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bu kadar toleranssız bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil" dedi.

İmamoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını dile getirmenin, bunun altından iş aramanın çabası ne? Bilmeyene söyleyelim 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerinin kullandı.

'SİSİ' GÖNDERMESİ

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şunları söyledi:

"Bu millet sizin yargılarınızın kararlarınızın ne kadar sık değiştiğini de biliyor. 2019’da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi, benim de adım 'Sisi' idi. Şimdi ne oldu? 'Kardeşim'. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi!"