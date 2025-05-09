'İmamoğlu etkisi' öncesi | Sanayi üretimi mart ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü yüzde 2,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 6,1 oranında artış gösterdi.

AYLIK BAZDA ÜRETİM YÜZDE 3,4 ARTTI

Mart ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında arttı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gözlenirken, imalat sanayi yüzde 3,7 artış gösterdi. Buna karşılık, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 3,5 oranında geriledi.

NİSANDA DENGELER BOZULDU

Sanayi üretimi için oldukça önemli göstergelerden biri olan kapasite kullanım oranında ise nisana ayında düşüş gerçekleşmişti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 olmuştu.

Politika faizi ise 18 Nisan 2025 tarihinde yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya yükseltilmişti.

Ekonomideki daraltıcı etkinin nisan ayı sanayi üretim verilerinde ortaya çıkması bekleniyor.