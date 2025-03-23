İmamoğlu eylemlerine ev baskınları: 20 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve İBB operasyonuna ilişkin başlayan protestolar beşinci gününde.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken; İstanbul, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Antalya ve Ankara’da dün sabah saatlerinde birçok adrese polis baskınları düzenlendi.

20 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada; “19 ve 20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı” denildi.

Alınan gözaltı kararları sonrası yapılan ev baskınlarında 60 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 60 kişi dün akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), ev baskınlarıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye çıkarılan kişilerden 20'sinin tutuklama talebiyle, geri kalanların adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildiğini duyurdu.

Adliyeye giden avukatlar içeri alınmayınca polisle arbede yaşandı. Polis, savunma yapmak için içeri girmek isteyen avukatlara saldırarak gözaltı yaptı.

ANKARA'DA EMNİYET İFADELERİ ALINIYOR

Dün (22 Mart) Ankara’da da TEM ekiplerinin şafak operasyonuyla evlerinden aldığı öğrencilerin emniyet ifadelerine başlandı. Gözaltına alınanların ifadelerin tamamlanmasının ardından yarın saat 10.00’da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişinin 24’ü ev baskınlarıyla alınmıştı.