İmamoğlu eylemlerine ev baskınları: İfade işlemleri sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve İBB operasyonuna ilişkin başlayan protestolar beşinci gününde.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken; İstanbul, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Antalya ve Ankara’da dün sabah saatlerinde birçok adrese polis baskınları düzenlendi.

BUGÜN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada; “19 ve 20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı” denildi.

Alınan gözaltı kararları sonrası yapılan ev baskınlarında 60 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 60 kişi dün akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Adliyeye giden avukatlar içeri alınmayınca polisle arbede yaşandı. Polis, savunma yapmak için içeri girmek isteyen avukatlara saldırarak gözaltı yaptı.

Avukatlar ise bu koşullar altında sorguya girmeme kararı aldı. Bu kararın ardından adliyeye sevk edilen 60 kişinin gözaltı süresi bir gün uzatılmış oldu.

Gözaltıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ANKARA'DA EMNİYET İFADELERİ ALINIYOR

Dün (22 Mart) Ankara’da da TEM ekiplerinin şafak operasyonuyla evlerinden aldığı öğrencilerin emniyet ifadelerine başlandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişinin 24’ü ev baskınlarıyla alınmıştı.