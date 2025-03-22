İmamoğlu eylemlerini paylaşan 43 hesaba erişim engeli!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Halk, ülkenin dört bir yanında sokağa çıkarak gözaltılara tepki göstermeye devam ederken eylemlerden paylaşım yapan bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:

SOL Genç Ankara, SOL Genç Kocaeli, SOL Genç ODTÜ, Öğrenci Faaliyeti, Umut-Sen Ege, Kampüs Cadıları, Özgürlükçü Gençlik, Doğanın Çocukları, Laborans, Köz, Gençlik Komünleri, Öğrenci İnisiyatifi, EHP Gençliği, ODTÜ Savunmaları, Özgür Üniversite Hareketi, Emek Gençliği İstanbul Üniversitesi, Kaldıraç, ODTÜ Medya Topluluğu, Konya Devrimci Gençlik Dernekleri, ODTÜ Hk, Özgür Boğaziçi, ESP, SGDF 24. Gençlik Komiteleri, Gençlik Devirecek, Yaşar Usta Portal, Artvin Halkevi, TÖP İstanbul, Ankara Halk-Der, Emeğin Kurtuluşu, SODAP, Sosyalist Mücadele Birliği, SMF, Sosyalistler Partisi, DEM Gençlik, Yeni Demokrasi, Genç Feminist Federasyonu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul Üniversitesi-Beyazıt Hakkında, Boğaziçi Hakkında, EŞİK, Kadın Koalisyonu.