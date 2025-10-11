İmamoğlu, Gazze'deki ateşkesi yorumladı: Türkiye'nin rolüne dikkat çekti

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasın ilişkin, "Ateşkesin ve barış sürecinin ilk aşamasının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin kalıcı olmasını diliyorum" dedi.

İmamoğlu, X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze konusunda mesajlar verdi.

Ateşkesin ardından Türkiye’nin bu süreçte oynadığı rolün değerli ve kalıcı barış için kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine işaret eden İmamoğlu, eşitlik temelli adil bir barış sürecinin iki devletli çözüm çerçevesinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de iki yıldır süren savaş, insanlığın vicdanını kanatan bir trajediye dönüştü. On binlerce insan hayatını kaybetti; yüz binlercesi evsiz kaldı, çocuklar geleceksiz bırakıldı. Her bir masum can kaybı, hepimizin ortak utancıdır. Bu nedenle, ateşkesin ve barış sürecinin ilk aşamasının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin kalıcı olmasını diliyorum. Rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmeden bölgeye ulaşacak olması, acıların bir nebze hafiflemesine vesile olacak.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Türkiye’nin bu süreçte oynadığı yapıcı rol değerli ve kalıcı barış için bu katkının kararlılıkla sürdürülmesi gerekmekte. Ancak gerçek barış, yalnızca silahların susmasıyla değil, Gazze’nin yanı sıra, Batı Şeria ve Kudüs’te de güvenlik ve adaletin yeniden tesis edilmesiyle mümkün. Filistin halkının kendi ülkelerinde, kendi kaderlerini tayin hakkını tanıyan, eşitlik temelli adil bir barış süreci, iki devletli çözüm çerçevesinde hayata geçirilmeli. Barışın kalıcı olduğu, çocukların korkusuzca büyüyebildiği bir Ortadoğu mümkün. Bu hedefe ulaşmak, sadece siyasetçilerin değil, tüm insanlığın sorumluluğu."