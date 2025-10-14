İmamoğlu: Gazze'nin ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde Gazze ve İstanbul'un kardeş şehir olmasını teklif eden önerge sunulmasına dair açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Gazze’de turizm ve kumarhane merkezi projelerine değil Filistinlilerin özgürce ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe destek olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gazze ve İstanbul’un kardeş şehir olmasını ortak önerge olarak İBB Meclisi’ne sunan meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Yerle bir edilen, 70 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceğiz.

Gazze’de turizm ve kumarhane merkezi projelerine değil Filistinlilerin özgürce ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe destek olacağız."