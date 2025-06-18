İmamoğlu gençlere seslendi: Bu çöküşe son vereceğiz

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençlerin yurtdışına gitme eğiliminin ardındaki nedenleri sıralayarak, “Bu çöküşe son vereceğiz” dedi.

Eğitimden adalete birçok alanda yaşanan sorunların gençleri umutsuzluğa ittiğini vurgulayan İmamoğlu, “Gençlerimize bu güzel ülkede yaşamaları, çalışmaları ve üretmeleri için nedenler vereceğiz” dedi.

İmamoğlu, ülkedeki güvensizlik ortamının gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramalarına yol açtığını belirtti. Türkiye’de ekonomik imkanların yalnızca küçük bir azınlığa yaradığını, eğitim ve akademinin gerilediğini ve işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Hayat pahalılığı ve adaletsizliklerin de her geçen gün arttığını dile getirdi.

"DAHA BÜYÜK BEKA SORUNU OLABİLİR Mİ?"

İmamoğlu, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren 14 yaşındaki öğrencilerin, lise eğitimini tamamlamadan dünyanın en iyi üniversitelerinden tam burslu kabul aldığını ve Türkiye’de üniversite sınavına bile girmeye gerek duymadıklarını hatırlattı. “Türkiye'nin beyni olan bu liselileri kaybediyoruz. Bir ülkenin bundan daha büyük bir beka sorunu olabilir mi?” diye sordu.

Mevcut düzenin bir avuç azınlık dışında kimseye fayda sağlamadığını söyleyen İmamoğlu, bu çöküşün sona ereceğini ve gençlerin yeniden bu ülkede yaşamak, üretmek ve çalışmak isteyeceklerini ifade etti. “Gençlerimizin yeteneğine, azmine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Onlar da bu ülkeye güvenecekler” diyerek sözlerini tamamladı.