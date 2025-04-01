İmamoğlu gençlere seslendi: Korku duvarlarını ilk siz aştınız

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençlere seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Korku duvarlarını ilk siz aştınız. Geleceğinizi, umutlarınızı çalan, iradenizi, sizi yok sayan ve size saygı duymayan akla ilk siz isyan ettiniz" dedi.

"TARİH SİZİ YAZACAK"

"Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin" diyerek gençlere şu sözlerle seslendi:

"Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu mücadele uzun, taşlı, tozlu, engebeli bir yol demiştim. En büyük engeli aştık. Bakmayın bir avuç, toplumun huzuruna çıkamayan insanın iddialı, hırçın sözlerine. Kaybedeceklerini onlar da biliyor. Demokrasi ve Cumhuriyet yolu milletimizin yoludur ve milletimiz kazanacak, gençlik kazanacak, bir avuç insan kaybedecek. Tarih sizi yazacak gençler! Siz tarih yazacaksınız, dünyaya örnek olacaksınız!"

"YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ YÜKSEK, GENÇLİĞİMİZ VAR!"

Ekrem İmamoğlu paylaşımını, 6 Mayıs 2019'da İBB Başkanlığı seçimi iptal edildiği zaman yaptığı konuşmadaki sözleriyle tamamladı.