İmamoğlu gençlere seslendi: "Tüm yurdu bayram yerine çevireceğiz"
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gençlere 19 Mayıs öncesi seslendi. İmamoğlu, paylaşımında "En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu" ifadelerini kullandı.
23 Mart traihinde tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi adına açılmış "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı X hesabından yeni bir açıklama yayımladı.
Gençlere seslenen İmamoğlu, "Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız" ifadelerini kullandı.
"BAYRAM YERİNE ÇEVİRECEĞİZ TÜM YURDU"
İmamoğlu'nun gençlere söz verdiği paylaşımın tamamı şöyle:
"Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız.
En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak.
Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü nefret kaplamışlara inat, gençleri haksız yere tutuklayanlara inat; neşemizi mutluluğumuzu geri alacağız."