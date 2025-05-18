İmamoğlu gençlere seslendi: "Tüm yurdu bayram yerine çevireceğiz"

23 Mart traihinde tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi adına açılmış "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı X hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

Gençlere seslenen İmamoğlu, "Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM YERİNE ÇEVİRECEĞİZ TÜM YURDU"

İmamoğlu'nun gençlere söz verdiği paylaşımın tamamı şöyle:

"Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız.

En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak.

Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü nefret kaplamışlara inat, gençleri haksız yere tutuklayanlara inat; neşemizi mutluluğumuzu geri alacağız."