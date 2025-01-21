İmamoğlu gibi paylaşım yapan CHP'li meclis üyesi ‘adli kontrol şartıyla’ mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan resen soruşturmayı takiben, sosyal medya platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün katıldığı etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasından sonra sosyal medya ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten Manisa'da gözaltına alındı.

Üreten'in soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Savcılık, Üreten’ı adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Öte yandan; Üreten’e destek olmak için Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay adliyeye gelirken CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet arslan da Üreten’in avukatı olarak savunma görevini üstlendi.

ARSLAN: FAŞİZME KARŞI BİR ARAYA GELMEYENLER FAŞİZMİN ZİNDANLARINDA BULUŞURLAR

Üreten’in mahkemeye sevk edilmesinin ardından açıklama yapan Arslan, şunları söyledi:

"Bugün burada yine bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Günlerdir süren operasyonların ardından bugün de Genel Başkanımızın ili olan Manisa'da kendi ilçesinde Yunusemre Belediye Meclis Üyemiz Mertcan Üreten’i yine aynı konuya dair tehdit ve hakaret suçlamalarıyla ifadeye çağrıldılar. Bizler buradaki korku ve yıldırma politikasını görüyoruz. Ancak şunu unutmamalılar. Bizler sonuna kadar sürecin takipçisiyiz. CHP savaş meydanlarında kurulmuştur. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizlerden asla korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Mertcan Üreten şu anda adli kontrol şartıyla savcılık tarafından hakimliğe sevk edilmiştir hakimliğe. İstanbul'dan talimatla mahkemeye bağlanacağız. Mahkemeye gireceğiz. Bizler sürecin sonrasında takipçisi olacağız. Genel başkanımız az önce Çağlayan Adliyesi'nde bir açıklamada bulundu. Bir kelime Eksik konuşmayacağız. Bir adım geriye atmayacağız. Bir santim eğilmeyeceğiz. Şunu unutmayın ki faşizme karşı bir araya gelmeyenler faşizmin zindanlarında buluşurlar.”

KAYA: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİRMEKTEDİR

Üreten’in avukatlarından Yağız Kaya, Üreten’in ifade özgürlüğü hakkını kullandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu arkadaşımız Mertcan Üreten'in maruz kalmış olduğu haksız suçlamalara karşı ifademizi verdik. Mertcan Üreten CHP Yunusemre Belediye Meclisi üyesi olarak gayet doğal şekilde siyasi fikirlerini, sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşmıştır. Bu da ifade özgürlüğü kapsamına girmektedir. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla SEGBİS ile bağlanıldı. En son ifadeyi verdikten sonra adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk olundu. Sulh Ceza Hâkimliği karşısına çıktığımızda da muhtemelen adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılacağını ümit ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın dün sabah (20 Ocak) gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu'nun soruşturmaya sebep olan açıklaması şöyleydi:

"Bak Başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarını bile, -sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için, seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki, senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.

Senin tıynetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri, bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki, senin dahi, senin bile yuvana, ailenin o çocuklarına, geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız sevgili dostlarım. Başka yolu yok bu işin. Buna mecburuz. Buna mecburuz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız kardeşim. Net olarak başaracağız.”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA TALİMATI

Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan resen soruşturmayı takiben, sosyal medya platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığını şu ifadelerle bildirmişti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır."