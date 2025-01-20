İmamoğlu gibi paylaşım yapanlara da soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan resen soruşturmayı takiben, sosyal medya platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu'nun soruşturmaya sebep olan açıklaması şöyleydi:

"Bak Başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarını bile, -sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için, seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki, senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.

Senin tıynetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri, bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki, senin dahi, senin bile yuvana, ailenin o çocuklarına, geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız sevgili dostlarım. Başka yolu yok bu işin. Buna mecburuz. Buna mecburuz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız kardeşim. Net olarak başaracağız.”