İmamoğlu: Gösterdiğiniz dayanışma, Türkiye’mizin hak ettiği demokratik gelecek için verdiğimiz mücadeleyi güçlendiriyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirilen Beyoğlu mitingine dair açıklama yaptı. Beyoğlu’ndaki mitinge katılan Avrupalı Belediye Başkanlarına ve temsilcilere teşekkür eden İmamoğlu, "Gösterdiğiniz dayanışma, Türkiye’mizin hak ettiği demokratik gelecek için verdiğimiz mücadeleyi güçlendiriyor" dedi.

İmamoğlu, resmi hesabı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Silivri’den, 'Altıncı Daire' adıyla kurulan ilk belediye olan Beyoğlu Belediyesi’nin meydanını dolduran cesur halkımızı selamlıyorum.

Zor zamanlarda Beyoğlu’ndaki mitingimize katılarak davamıza destek veren Avrupalı Belediye Başkanlarına ve temsilcilere de içten teşekkürlerimi sunuyorum: Barcelona Belediye Başkanı ve EuroCities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vassil Terziev, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević, Timișoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Utrecht Belediye Başkanı ve Hollanda Belediyeler Birliği Başkanı Sharon Dijksma, Madrid Belediye Başkan Yardımcısı José Francisco Antonaya, Eurocities Genel Sekreteri André Sobczak ve Brescia Belediye Meclisi Üyesi Francesco Tomasini.

Gösterdiğiniz dayanışma, Türkiye’mizin hak ettiği demokratik gelecek için verdiğimiz mücadeleyi güçlendiriyor."