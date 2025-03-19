İmamoğlu gözaltına alındı: İBB'den ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Ülke adına son derece üzücü bir sürece tanıklık edildiği ifade edilen açıklamada, "Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır" denildi.

İBB'nin görev başında olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

"SORUMLULUĞUMUZU AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

İBB'nin X hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Değerli İstanbullular, Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır. Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız."