İmamoğlu gözaltına alınırken video paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Konutuna 20 araçlık kolluk kuvvetinin geldiği bildirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Üzülerek söylüyorum; milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

"Bütün bu dosyaların savcısı, Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan"

İmamoğlu, gönderdiği ses kaydında da şunları söyledi:



“Kapıya yüzlerce polis geldi, kendimi millete emanet ediyorum. Bu ahlaksızlığı… Eve baskınla polis geliyor, kapıya polis çalıyor. Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı, milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına, bütün insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın. Hepinizi kucaklıyorum. Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı, mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimin bilmesini istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan, bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır.”