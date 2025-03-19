İmamoğlu gözaltına alınıyor: Özgür Özel'den açıklama

Dün akşam saatlerinde üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıyor.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu'nun evine yüzlerce polis geldi.

İmamoğlu'nun Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.



Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.



Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 19, 2025

MANSUR YAVAŞ: EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise, "Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! " diye yazdı.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri…

Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"