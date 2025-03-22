İmamoğlu gözaltındayken Mehmet Cengiz'in şirketi için acele kamulaştırma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yazılı açıklama yaparak Mehmet Cengiz’in elektrik şirketi için Ankara’nın Polatlı ilçesindeki verimli tarım arazileri ‘acele’ kamulaştırıldığını bildirdi.

“Halkın iradesine yönelik baskılar artarken, AKP iktidarı bir kez daha rant için düğmeye bastı” diyen Adem, ormanların, tarım arazilerinin, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmeye devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bir yanda çiftçi üretmek için mücadele ederken, diğer yanda verimli topraklarımız elektrik santralleri için yağmalanıyor. Bir yanda İstanbul halkının ulaşım hakkı gasp edilirken, diğer yanda belediyelerin projelerine el konuluyor. Ülke, iktidarın kendi zenginlerini daha da zengin etme hırsına kurban ediliyor."

“AKP’NİN İKTİDARI ARTIK HALK İÇİN DEĞİL, YANDAŞLARI İÇİN ÇALIŞAN BİR RANT DÜZENİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Her felaketten çıkar sağlayan bir iktidarla karşı karşı olduklarını belirten Adem, şunları kaydetti:

“Her felaketten kendinize çıkar sağlayan bir iktidarla karşı karşıyayız! Halkın malını, toprağını, ormanını, emeğini sömürmekten asla vazgeçmiyorlar. Krizi yönetmek yerine, krizden rant devşiriyorlar. İnsanlar geçim sıkıntısıyla boğuşurken, sizler bir avuç yandaşı doyurma peşindesiniz. Resmi Gazete, artık kamu yararına kararların yayınlandığı bir mecra değil, yandaşlara servet aktarma bülteni haline gelmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, Mehmet Cengiz’in elektrik şirketi için Ankara’nın Polatlı ilçesindeki verimli tarım arazileri ‘acele’ kamulaştırıldı. Türkiye’nin tahıl ambarı olan bu topraklar, buğday üretmek yerine bir şirketin ucuz elektrik üretmesi için gasp edildi. Köylünün elinden alınan araziler, yandaş müteahhitlere altın tepside sunuluyor. Yetmedi, İstanbul’un metrosuna el koydular. İBB’ye ait Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. İstanbul’un ulaşımını engellemek, muhalefet belediyelerini iş yapamaz hale getirmek için her türlü ayak oyununa başvuruyorlar. AKP’li belediyeler için kaynak aktarılan düzenlemeler, muhalefet belediyeleri için bir silaha dönüşüyor. Halkın vergileriyle yapılan projeler, halka hizmet eden belediyelerden alınıyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki, AKP’nin iktidarı artık halk için değil, yandaşları için çalışan bir rant düzenine dönüşmüştür. Tarım alanlarımızı, ormanlarımızı, kamu kaynaklarımızı talan eden bu anlayış, halkın geleceğini yok ediyor. Bu düzeni değiştirmek, Türkiye’yi bu rant çarkından kurtarmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.”