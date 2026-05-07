İmamoğlu: Gülibrahimoğlu, Murat Kurum'un kampanyasını yürüten şirkete 42 milyon TL gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dün gerçekleştirilen 33. celsesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

İmamoğlu, iddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak gösterilen iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2024 yerel seçim döneminde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasını yürüten Kalyon Reklam Prodüksiyon şirketine tam 41 milyon 666 bin TL gönderdiğini söyledi.

Mahkeme heyetine seslenen İmamoğlu, "Benim ajansımın her işi resmi, faturalı ve bellidir. Ancak benim seçimimde, rakibimin kampanyasına 42 milyona yakın ödeme yapan kişiyi getirip 'benim örgüt yöneticim' yaptılar" dedi.

"Rakibimi destekleyen, onun mitinglerini finanse eden biri nasıl benim örgüt yöneticim olabilir? Bu iddia akla ve mantığa aykırıdır" diyen İmamoğlu, "Bu kumpasın kurulmasını talep eden kişiyle ilgili şüphelerim vardı, artık netleşti. Bu talimatın kaynağı kesinlikle AK Parti Genel Başkanı'dır" ifadelerini kullandı.

"AKİT'E 15 MİLYON 700 BİN TL ÖDEMİŞ"

İmamoğlu ayrıca, Gülibrahimoğlu'nun şirketinin vergi denetim raporlarına dikkat çekti.

Akit gazetesine Kuzey İstanbul Modern üzerinden 10 milyon 700 bin TL gönderildiğini tespit ettiğini belirten İmamoğlu, Akit'e Güney Cebeci Madencilik A.Ş. firmasına 19 Mart operasyonundan sonra 5 milyon daha gönderildiğini ifade etti.

İmamoğlu, Kuzey İstanbul Modern ve Güney Cebeci Madencilik firmaları üzerinden Akit'e toplamda 15 milyon 700 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

İmamoğlu, "Burada bana, eşime, aileme en galiz küfürleri eden, haysiyet cellatlığı yapan bir medya kuruluşundan bahsediyoruz. Bu nasıl bir örgüttür? Liderine düşmanlık yapanları besleyen bir örgüt yöneticisi olur mu? Bu örgüt iddiası bir balon gibi patlamıştır" tepkisini gösterdi.

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada dile getirdiği iddia hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurum, "İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır" dedi.