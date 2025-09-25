İmamoğlu: "Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket, bu düzeni değiştireceğiz"

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin yüzde 80’inin yagıya, yüzde 75’inin TÜİK’e güvenmediğini açıkladı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesbından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkenin yüzde 80’i yargıya güvenmiyor. Bu ülkenin yüzde 70’i eğitime güvenmiyor. Bu ülkenin yüzde 75’i TÜİK’e güvenmiyor. Kimse ekonomiye güvenmiyor. Devlet vatandaşa güvenmiyor. Vatandaş devlete güvenmiyor. İktidar partisi kendine güvenmiyor. İktidar ortakları birbirine güvenmiyor. Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur. Bu düzeni değiştireceğiz."