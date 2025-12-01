İmamoğlu: Halkı durduramazsın, halkı engelleyemezsin

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı engelleyemezsin" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu adına yapılan paylaşıma "Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin" notu düşüldü.

İmamoğlu'nun geçmişte yaptığı konuşmaya yer verilen videoda İmamoğlu şunları ifade ediyor:

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin. Yeni, genç, dinamik ve akılla hareket eden bir yönetimle ülkemizi hep birlikte umuda kavuşturmamız gerekiyor. Biz, sevgili dostlarım bu güzel milleti umuda kavuşturmanın, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmanın ve hızla ilerleyen dünyayı yakalamanın yolunu biliyoruz. Planımız programımız hazır, emaneti teslim almaya, 86 milyon insanımıza, milletimize hizmet etmeye hazırız. Milletimizi geleceğe çağırıyoruz. Buradan insanlarımıza sesleniyoruz, kıymetli milletimiz, çok kıymetli partililerim, partimin çok kıymetli yöneticileri; kurtuluş yok tek başına haydi şimdi hep birlikte görev başına, hep beraber görev almaya, hep beraber yol almaya... Bu yolumuzun uzun olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak."