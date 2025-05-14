İmamoğlu, hayatını kaybeden eski Uruguay Başkanı Mujica'yı andı: İnsanlığın tarihsel vicdanı bugün büyük bir abidesini kaybetti

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabıbından yapılan paylaşımda, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Jose Mujica'nın ziyaretinden görüntüler yer aldı.

“Pepe” aramızdan ayrıldı. İnsanlığın tarihsel vicdanı bugün büyük bir abidesini kaybetti.



2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı yapan José Alberto Mujica Cordano, yaşamı, ahlakı ve vicdanıyla tüm insanlığa örnek olmuş güzel bir insandı.



İktidar düşkünü, hırslı ve… pic.twitter.com/bEesc72cNb — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 14, 2025

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Pepe' aramızdan ayrıldı. İnsanlığın tarihsel vicdanı bugün büyük bir abidesini kaybetti. 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı yapan José Alberto Mujica Cordano, yaşamı, ahlakı ve vicdanıyla tüm insanlığa örnek olmuş güzel bir insandı. İktidar düşkünü, hırslı ve yozlaşmış politikacıların tam tersi bir hayat yaşadı.

"İTİBARINDAN ASLA TAVİZ VERMEDİ"

'İtibardan tasarruf olmaz' diyenlere inat, gerçek itibarın ne olduğunu tüm dünyaya O öğretti. Çünkü onun için itibar, yaptırdığı çok odalı saraylarda değil; mütevazı gecekondu evinde yaşamaktı. O, iktidarını sarayların görkemli tahtlarında değil, başta Uruguay olmak üzere tüm Latin Amerika’nın ve dünya mazlumlarının gönlünde kurdu. Tüm dünyaya, vicdanlı, ahlaklı ve adaletli bir devlet başkanının nasıl yaşaması gerektiğine dair ilham verici, muazzam bir örnek oldu. Güle güle Pepe… Seninle tanışmak benim için büyük bir onurdu. Huzur içinde uyu."